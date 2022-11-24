İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen Kadın Destek (KADES) uygulaması üzerinden bugüne kadar gelen 559 bin 175 ihbara, polis ve jandarma ekiplerince müdahale edildi.

İçişleri Bakanlığınca aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkesiyle yürütülen çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu çerçevede KADES uygulamasını 4 milyon 292 bin 64 kadın, akılı cep telefonuna indirdi. Uygulama üzerinden bugüne kadar gelen 559 bin 175 ihbara, polis ve jandarma ekiplerince anında müdahale edildi.

6 milyon erkeğe bilinçlendirme ve farkındalık eğitimi

Bunun yanı sıra 2022 yılı nisan ayında başlatılan “KADINA EL KAL-KA-MAZ” projesi çerçevesinde 5 milyon erkeğe planlanan bilinçlendirme ve farkındalık eğitiminde hedef aşıldı. Proje çerçevesinde bugüne kadar 6 milyon 377 bin 116 erkek vatandaşa ulaşıldı. Ayrıca bilinçlendirme ve farkındalık eğitimi çalışmaları çerçevesinde 109 bin afiş ve pankart asılırken 2 milyon 82 bin broşür dağıtıldı.

Elektronik kelepçe uygulaması

İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (GAMER) bünyesinde oluşturulan elektronik kelepçe merkezi ile hakkında tedbir kararı bulunan kişiler 7 gün 24 saat esasına göre takip edilerek ihtimal şiddet olaylarının önüne geçiliyor. Elektronik Kelepçe Merkezinde aktif olarak 775 takip yapılırken, izlenmesi tamamlanan 2 bin 95 vaka ile toplam 2 bin 870 kişinin takibi yapılmış oldu.

Kadın cinayetleri bu yıl yüzde 11 azaldı

Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede sıfır tolerans ve sıfır can kaybının amaçlandığı çalışmalar neticesinde, 21 Kasım itibariyle hayatını kaybeden kadın sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında azalış gösterdi.