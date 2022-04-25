banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Şampiyonlar Ligi’nde yarı final heyecanı!
Şampiyonlar Ligi’nde yarı final heyecanı!
Yurt genelinde hava durumu
Yurt genelinde hava durumu
DEVA Partisi’nde şok istifa!
DEVA Partisi’nde şok istifa!
Çin'in başkenti Pekin'de market kuyrukları oluştu!
Çin'in başkenti Pekin'de market kuyrukları oluştu!

Kadına şiddeti gerçek sanıp müdahale etmek istediler

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu işbirliğinde KADES uygulamasını tanıtmak amacıyla şehrin en işlek caddesinde gerçekleştirilen tiyatral gösteriyi vatandaşlar gerçek sanarak müdahale etmek istedi. Kadına şiddetin bir oyun olduğunu anlayan vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Asayiş 25.04.2022, 12:27
Kadına şiddeti gerçek sanıp müdahale etmek istediler

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu işbirliğinde KADES uygulamasını tanıtmak amacıyla şehrin en işlek caddesinde gerçekleştirilen tiyatral gösteriyi vatandaşlar gerçek sanarak müdahale etmek istedi. Kadına şiddetin bir oyun olduğunu anlayan vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Kadına şiddeti önlemeye yönelik uygulamaya konulan KADES uygulamasını tanıtmak amacıyla Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu işbirliğinde şehrin en işlek caddesinde ve kalabalık olduğu saatte alınan güvenlik tedbirleri eşliğinde tiyatral gösteri gerçekleştirildi. Oyun icabı küçük kızıyla kaldırımda yürüyen bir kadının önü boşanma arifesindeki eşi tarafından kesildi. Çift karşılıklı tartışmaya başlarken o sırada kadın, cep telefonundan KADES uygulamasına ikazda bulundu. Rol icabı elindeki bıçakla kadına saldırmaya çalışan kocayı gören vatandaşlar ise olayın gerçek olduğunu sanıp müdahale etmek istedi. Araya giren polis ekiplerinin olayın bir mizansen olduğunu belirtmesi üzerine vatandaşlar da rahat bir nefes aldı.

’Amacımız KADES uygulamasını tanıtmak’

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Yayın Yönetmeni Tayfun Şengöz, “Manisa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele Şube Müdürlüğü ile beraber yaptığımız KADES uygulamasıyla ilgili ortak bir çalışmaydı. Benim yazıp yönettiğim 3 dakikalık bir gösteriydi. Bu oyunu Manisa’da merkezi bir yerde kalabalığın olduğu bir saatte sahneledik. Büyük bir ilgi ve tepki aldık. Manisa halkının ne kadar duyarlı olduğunu gördük. Amacımız KADES uygulamasını bütün kadınların bilmesi ve telefonuna uygulamayı indirmesi. Mağdur olacak kişinin telefonuna indirmesi ve kullandığında engelleneceğini anlatmaya çalıştık. KADES uygulamasını bilmeyenin kalmaması gerekiyor, kadınların bu uygulamayı indirmesi gerekiyor bence. Bu uygulama hayat kurtarıyor. KADES’i tanıtmak istiyoruz. Şiddete karşı mağdur olacak bir kadın uygulama butonuna bastıktan sonra 3 dakika içerisinde polis kuvvetleri olay yerinde bulunuyor ve kadının şiddet görmesini ve mağdur olmasını engelliyorlar, kurtarıyorlar. Bu çok büyük ve önemli bir uygulama. Bunun herkesçe bilinmesi adına böyle bir ortaklaşa proje yaptık. Oyunu ben yazdım. Karı koca var, erkek parayı içki ve kumara harcıyor, kadın ve çocuk evde şiddet görüyor, boşanma arifesindeler ve erkek ‘gel evine, boşanmaktan vazgeç, yoksa seni öldürür sana zarar veririm’ gibi şeyler diyor. Kadın ayrılacağı kocasını gördüğü anda butona basmış oluyor, o anda bıçak çekiyor ve müdahale ediliyor. Polis 3 dakika içerisinde müdahale ediyor. Kadına tam zarar verecek zamanda polis engelliyor.” dedi.

"Manisa halkının duyarlı olduğunu gördük"

Oyunun sokakta halk arasında çok inandırıcı bir şekilde sahnelendiğini vurgulayan Şengöz, “Oyunu vatandaş gerçek sandı, gerçek gibiydi zaten. Manisa halkının baya baya duyarlı olduğunu gördük. Hatta oyucumuza da müdahale ettiler oyuncumuzu zar zor ellerinden aldık. Bu tür olayların geçmişte de yaşanmış olduğunu görüyoruz, hala daha insanlarımızın duyarlı olduğunu ve müdahale ettiğini gördük, çok şaşırdık ki, duyarsız bir toplum olduğumuzu düşünürken. Hüküm giyen müdahale eden gençlerimiz var, buna rağmen müdahale ettiler.” şeklinde konuştu.

“Vatandaşlarımız tarafından çok çabuk tepki verildi”

Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ise “Manisa Emniyet Müdürlüğü olarak aile içi şiddetle ilgili olarak ekiplerimiz 7/24, 17 ilçemizde kurmuş olduğumuz bürolarımızda çalışmalara devam ediyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde ilimizde yaptığımız çalışmalar arasında Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu görevlileri ile birlikte şehrin muhtelif yerlerinde sosyal deneyler olarak aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddetle ilgili olarak yapmış olduğumuz programlar var. Bunlardan birini de yakın bir zamanda gerçekleştirdik. Buradaki ekiplerimizin olaya müdahalesi üç- üç buçuk dakika arasındaydı. Bu konuyla ilgili belediyemize bize verdiği destekten dolayı teşekkür ederiz. Kadına yönelik şiddetle ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan KADES projesi ülkemizin en iyi sonuç veren projelerinden birisidir. KADES programını 3 buçuk milyon civarında kadınımız telefonlarına yüklemiştir. Kadına yönelik şiddeti en aza indirmek için Manisa İl Emniyet Müdürlüğü olarak çalışmalarımız büyük bir kararlılıkla devam edecektir. Manisa’da tiyatro ekibiyle yaptığımız sosyal deneylerde vatandaşlarımızın çok duyarlı olduğunu, bizim mizansen olarak yaptığımız tiyatral görüntülere vatandaşlarımız tarafından çok çabuk tepki verildiğini memnuniyetle gördük.” dedi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 25 Nisan 2022
İmsak 04:28
Güneş 06:04
Öğle 13:07
İkindi 16:55
Akşam 20:01
Yatsı 21:30
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 34 76
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 34 64
4. Başakşehir 34 57
5. Adana Demirspor 34 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Hatayspor 34 49
11. Galatasaray 34 47
12. Kasımpaşa 33 44
13. Kayserispor 34 43
14. Sivasspor 33 42
15. Gaziantep FK 34 42
16. Giresunspor 34 40
17. Altay 34 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 34 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 33 66
2. Ümraniye 32 63
3. Bandırmaspor 32 55
4. Erzurumspor 32 54
5. İstanbulspor 32 54
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 33 46
8. Adanaspor 32 44
9. Samsunspor 31 43
10. Tuzlaspor 31 42
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Keçiörengücü 32 41
13. Altınordu 32 41
14. Kocaelispor 32 40
15. Denizlispor 32 39
16. Boluspor 32 38
17. Menemen Belediyespor 32 37
18. Bursaspor 32 35
19. Balıkesirspor 32 12
Takımlar O P
1. M.City 33 80
2. Liverpool 33 79
3. Chelsea 32 65
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 33 58
6. M. United 34 54
7. West Ham United 34 52
8. Wolverhampton Wanderers 33 49
9. Newcastle 34 43
10. Leicester City 32 42
11. Brighton 34 41
12. Brentford 34 40
13. Southampton 34 40
14. Crystal Palace 32 37
15. Aston Villa 32 37
16. Leeds United 32 33
17. Burnley 33 31
18. Everton 32 29
19. Watford 33 22
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 33 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Rayo Vallecano 33 40
12. Celta Vigo 33 39
13. Espanyol 33 39
14. Elche 33 38
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
17°
açık