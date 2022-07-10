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Kadına şiddet, vatandaş tepkisiyle son buldu

Eskişehir’de bir kadına uygulanan şiddet çevredeki vatandaşların tepkisi üzerine son bulurken, bu anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Asayiş 10.07.2022, 12:51
Kadına şiddet, vatandaş tepkisiyle son buldu

Eskişehir’de bir kadına uygulanan şiddet çevredeki vatandaşların tepkisi üzerine son bulurken, bu anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, Kırmızıtoprak Mahallesi Adatuna Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Perşembe günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda bir kadın ile bir erkek arasında sokak ortasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yanında bulunan kadını saçından tutarak yerde sürükleyen şahsa çevredeki binalarda yaşayan vatandaşlar tepki gösterdi. Çevreden aldığı tepkiden dolayı fiziksel şiddetine son veren şahıs, kadını elinden tutarak sokaktan çıkarttı. Vatandaşların tepkisi sonucu büyümeden son bulan kadına şiddet, cep telefonu kameralarına yansıdı.

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