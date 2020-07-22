Kadın zabıtaya küfür ve fiziki saldırı iddiası dayakla bitti
ANTALYA’DA KADIN ZABITAYA KÜFÜR ETTİĞİ GEREKÇESİYLE SEYYAR SATICI DİĞER ZABITALAR TARAFINDAN SOKAK ORTASINDA DÖVÜLDÜ. SOSYAL MEDYADA YAYINLANAN GÖRÜNTÜLER BÜYÜK TEPKİ ÇEKERKEN, ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANI MUHİTTİN BÖCEK, OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDIĞINI DUYURDU.
Antalya’da kadın zabıtaya küfrettiği ve fiziki saldırıda bulunduğu gerekçesiyle bir seyyar satıcı, diğer zabıtalar tarafından sokak ortasında dövüldü. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük tepki çekerken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Olay, bugün saat 19.30 sıralarında kentin en işlek caddelerinden 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denetleme yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ile meyve satan bir seyyar satıcı arasında kadın zabıta memuruna küfrettiği ve fiziki saldırıda bulunduğu gerekçesiyle sözlü tartışma yaşandı. Ardından 4 kişilik bir zabıta gurubu satıcıyı tartaklamaya başladı. Çevredeki vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıyan olayda, bir zabıta memurunun ise duvara yasladığı seyyar satıcıya kafa attığı ve ardından satıcının acı içerisinde bağırdığı görüldü.
Muhittin Böcek: “Kabul edilemez”
Sosyal medyada tepkiye yol açan görüntüler sonrası Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek bir açıklama yaptı. Böcek, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirterek, “Kadın zabıta memurumuza küfürlü ve fiziki saldırıda bulunan seyyar satıcıyı engellemek için dahi olsa zabıta memurlarımızın şiddet olayına karışmış olması kabul edilemez. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” dedi.
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