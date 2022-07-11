Kadın yolcunun ölümüne neden olan minibüs şoförü tutuklandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde yolcu olarak aldığı kadının açık kalan araç kapısından düşerek hayatını kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla adliyeye sevk edilen minibüs şoförü Cumali K. tutuklandı.

7 Temmuz’da meydana gelen olaydan sonra, kazada yaralanan Meryem Özkıraç’ın (41) tedavi gördüğü Mersin Şehir Hastanesi’nde dün hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan minibüs şoförü Cumali K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Ölüme sebebiyet vermekle suçlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Meryem Özkıraç adlı kadın, 7 Temmuz tarihinde Fatih Mahallesi Adana Caddesi’nde yolcu olarak bindiği minibüsün hareket etmesinden kısa süre sonra açık bırakılan kapıdan düşerek yaralandı. Yaralı kadın, aynı minibüsle önce Tarsus Devlet Hastanesine oradan da Mersin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak Meryem Özkıraç, tüm müdahalelere rağmen dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.