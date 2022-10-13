Kadın ve kocası evlerinde ölü bulundu

Sivas’ta karı-koca oğulları tarafından evlerinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde Sivas Merkez’e bağlı Yavu köyü sınırları içerisindeki Bahçeli mezrasında meydana geldi. S.Ö. (44) ve S.Ö. (46) çiftinin oğulları, mezralarındaki evlerine gittiğinde anne ve babasını kanlar içerisinde buldu. Durumun jandarma ve sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine giden ekipler çiftin öldüğünü tespit etti. Çiftin kafalarında birer kurşun izi olduğu görüldü. Yapılar ilk incelemelere göre, S.Ö’nün eşini tabanca ile öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Konuyla ilgili çok yönlü savcılık incelemesi başlatıldı.