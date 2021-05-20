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Kadın turist Taksim Meydanı’nda soyundu

Taksim'de madde aldığı ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Faslı turist kadın çırılçıplak soyundu. Vatandaşların tepkileri sonrası üzeri giydirilen kadın kaçarak gözden kayboldu.

Asayiş 20.05.2021, 10:14 20.05.2021, 10:16
Kadın turist Taksim Meydanı’nda soyundu

Olay, dün akşam saat 19.30'da Taksim Meydanı’nda meydana geldi. Uyuşturucu madde kullandığı ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen turist kadın sokakta çıplak soyundu.

Soyunan kadın meydan ve İstiklal Caddesi civarında bir süre çıplak halde gezmeye devam etti. Çıplak gezen turist kadına çevredeki vatandaşlar ve polis tepki gösterdi. Bir elbise giydirilen genç kadın, koşarak İstiklal Caddesi’nin ara sokaklarında kayboldu.

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