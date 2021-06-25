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Kadın sürücüsünün hayatını korkuluklar kurtardı

Zonguldak’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü yol kenarında bulunan korkuluklara çarptı. Kazada otomobil sürücüsü N.T yaralanırken, korkuluklar sayesinde 50 metreden uçuruma düşmekten son anda kurtuldu.

Asayiş 25.06.2021, 14:34
Kadın sürücüsünün hayatını korkuluklar kurtardı

Zonguldak’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü yol kenarında bulunan korkuluklara çarptı. Kazada otomobil sürücüsü N.T yaralanırken, korkuluklar sayesinde 50 metreden uçuruma düşmekten son anda kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, kaza, öğle saatlerinde Meşrutiyet Mahallesinde meydana geldi. 67 ZB 566 plakalı bayan otomobil sürücüsü N.T direksiyon hakimiyetini kaybederek yol üzerinde korkuluklara çarptı. Korkuluklar sayesinde uçuruma uçmaktan son anda kurtulan N.T, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri N.T’ye ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, otomobil çekici yardımıyla yoldan çekildi.
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