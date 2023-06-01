Kadın şoförün üzerine bıçakla yürüyen adamın yolculara yaşattığı korku dolu anlar kameraya yansıdı

Antalya’da durağa otomobilini hatalı park eden kişiyi kadın otobüs şoförünün uyarmasının ardından yaşanan kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobil sürücüsü adam, tartıştığı kişilere bıçak çekerken o sırada otobüs içerisinde bulunan kadın yolcuların büyük korku yaşadığı görüldü.

Olay, Işıklar Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Sarısu-Güzeloba hattındaki görevini diğer şoförden devralan otobüs şoförü evli ve 3 çocuk annesi Elçin Güner (48), Işıklar Caddesi öğretmenevi karşısındaki durağa girmek istedi. Elçin Güner, gireceği durakta A.T.’nin otomobiliyle beklediğini gördü. Güner, sürücüyü korna ile uyardı. Kendisine otomobil sürücüsü tarafından el kol işareti yapılan kadın sürücü durağa giremediğini söylemesine rağmen sürücü duraktan ayrılmadı. Otobüsten inen ve durağa giremediğini söyleyen kadın sürücüye, iddiaya göre diğer sürücü hakaret etti.

Otomobil sürücüsüyle yaşanan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü

Olayı gören yolcuların işlerine geç kalacaklarını söyleyip otomobil sürücüsünü uyarmalarının ardından ortalık karıştı. Kadın sürücüye hakaret ettiği ve otomobilini kaldırmadığı gerekçesiyle otomobil sürücüsüyle yaşanan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü diğer vatandaşların araya girmesinin ardından olay yerinden ayrılırken, kadın sürücü yaşananların ardından suç duyurusunda bulundu. Olayın ardından otobüs içerisindeki kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kadın yolcular büyük korku yaşadı

Görüntülerde, Elçin Güner’in durağa girmek istediği sırada park halinde olan otomobili gördüğü ve önce korna çalarak sonra ise sözlü olarak uyardığı görüldü. Ardından ise otomobil sürücüsü otobüsten inen yolcular ile tartıştı ardından ise otomobilden aldığı bıçakla üzerine yürüdü. Bu sırada otobüs içerisinde bulunan kadın yolcular ise büyük korku yaşadı. Bir çocuğun ise o an annesine sarıldığı anlar görüntülerde yer aldı.

"Beni öldürmekle tehdit etti"

Daha önce açıklamalarda bulunan Elçin Güner, “Ben bir kadınım, üzüldüm bu duruma. Sonrasında yolcular otobüsten indi ve hatalı park yapan şoföre aracını oradan çekmesini, işlerine gitmek istediklerini söylediler. Sonrasında araç sürücüsü küfürler ile üzerime yürüdü. Yolcular, ’Sen bir bayanla bu şekilde nasıl konuşursun’ dedi ve ortam gerildi. Otomobil sürücüsü yolculara da küfür etmeye başladı, ondan sonra kavga çıktı. Araç sürücüsü aracına gidip bıçak alıp benim üzerime yürüdü ve beni öldürmekle tehdit etti. Ben işimi yapıyorum, emekçi bir anneyim. Yolculuların beni koruması çok güzel bir duyguydu. Aracımdaki bütün yolculara teşekkür ediyorum. Sonuçta ben bir kadınım ve bir erkeğe gücümün yetmeyeceğini biliyorum. Ama erkek ve kadın yolcuların beni sahiplenmeleri ve koruması güzel bir duygu oldu" sözlerine yer vermişti.

Diğer taraftan otomobil sürücüsü A.T.’nin olayın ardından emniyete giderek ifade verdiği ve suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.