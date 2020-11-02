Kadın hırsızlar böyle pişti oldu
BURSA POLİSİ SABIKALI 2 KADIN HIRSIZI TANIYIP TAKİBE ALDI. BİR APARTMANA GİREN HIRSIZLAR İÇERİDE 25 DAKİKA KALDIKTAN SONRA DIŞARIYA ÇIKTI. KAPIDA POLİS İLE KARŞILAŞAN KADINLARIN ÜZERİNDEN 25 BİN LİRALIK ZİYNET EŞYASI ÇIKTI. YAPILAN ARAŞTIRMADA ŞÜPHELİ KADINLARDAN YAKALANAN ZİYNET EŞYALARININ AYNI BİNADA OTURAN BİR KADINA AİT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI.
Bursa polisi sabıkalı 2 kadın hırsızı tanıyıp takibe aldı. Bir apartmana giren hırsızlar içeride 25 dakika kaldıktan sonra dışarıya çıktı. Kapıda polis ile karşılaşan kadınların üzerinden 25 bin liralık ziynet eşyası çıktı. Yapılan araştırmada şüpheli kadınlardan yakalanan ziynet eşyalarının aynı binada oturan bir kadına ait olduğu ortaya çıktı.
Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro dedektifleri şehir merkezinde rink attıkları sırada şüpheli 2 kadın ile yaşı küçük bir kızı farketti. Şühpeli kadınların daha önce hırsızlık suçundan sabıkalı D.A.(30) ve N.D.(34) olduğunu belirleyen ekipler 2 kadın ve yanlarında bulunan yaşı küçük kızı takibe aldı. Kadınların Cumhuriyet Mahallesi, Kurtuluş Caddesi üzerinde bir eve girdiğini farkeden ekipler 25 dakika boyunca kadınların binadan ayrılmalarını bekledi. Kadınları binadan çıkarken yakalayan hırsızlık ekipleri D.A. ve N.D. üzerinde kadın polisler eşliğinde yaptıkları aramada üzerlerine sakladıkları 25 bin lire değerinde ziynet eşyasını ele geçirdi. Yapılan araştırmada şüphelilerin üzerinde yakalanan takıların aydı binada ikamet eden E.S. isimli kadına ait olduğu ortaya çıktı. Ziynet eşyaları E.S. isimli kadına teslim edilirken yakalanan şahıslardan 15 yaşındaki suça sürüklenen çoçuk Ç.B., Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine teslim edildi. Gözaltına alınan D.A.,N.D. ve yaşı küçük Ç.B. emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevkedildi.
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