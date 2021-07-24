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Kadın hırsız amatör kameraya yakalandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bisiklet ve ayakkabı çalan kadın hırsız, amatör kameraya yansıdı. Yaşanan hırsızlık olayları vatandaşları canından bezdirdi.

Asayiş 24.07.2021, 13:44
Kadın hırsız amatör kameraya yakalandı
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bisiklet ve ayakkabı çalan kadın hırsız, amatör kameraya yansıdı. Yaşanan hırsızlık olayları vatandaşları canından bezdirdi.

Apartmana giren kadın şüpheli, katları çıkarak önce marka olan ayakkabıları poşete doldurdu. O sırada gözüne kestirdiği bisikleti de alan kadın hırsız, rahatlıkla apartmandan çıktı. 8 çift ayakkabı ile bisikleti çalan hırsız, apartmandaki bir şahsın amatör kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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