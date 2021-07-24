Kadın hırsız amatör kameraya yakalandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bisiklet ve ayakkabı çalan kadın hırsız, amatör kameraya yansıdı. Yaşanan hırsızlık olayları vatandaşları canından bezdirdi.

Apartmana giren kadın şüpheli, katları çıkarak önce marka olan ayakkabıları poşete doldurdu. O sırada gözüne kestirdiği bisikleti de alan kadın hırsız, rahatlıkla apartmandan çıktı. 8 çift ayakkabı ile bisikleti çalan hırsız, apartmandaki bir şahsın amatör kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.