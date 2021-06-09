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Kadın esnaf hırsızlık zanlısını yakaladı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, bijutericiden ürün çalan hırsızlar kameraya yakalandı. İki kadın zanlı kaçarak kayıplara karışırken, bir erkek ise dükkan sahibi kadın tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Asayiş 09.06.2021, 13:31
Kadın esnaf hırsızlık zanlısını yakaladı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, bijutericiden ürün çalan hırsızlar kameraya yakalandı. İki kadın zanlı kaçarak kayıplara karışırken, bir erkek ise dükkan sahibi kadın tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Olay Cuma Mahallesi’nde faaliyet gösteren bijuteri dükkanında meydana geldi. İkisi kadın 3 kişi iş yerine girerek ürünlere bakmaya başladı. Mekanın sahibesi Fatma K., hırsızlık olayını fark ederek müdahale etti. 2 kadın kaçarken, Fatma K., erkek şüpheli A.C.’yi (30) yakaladı. Yakalanan şüpheli olay yerine sevk edilen polis ekiplerine teslim edildi. Kaçan kadınların hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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