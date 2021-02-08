Kadın doktora orakla saldıran şahıs birine saldırmayı kafasına koymuş

Rize’de bugün hastanede kadın psikiyatri doktoruna orakla saldıran şahsın ilk ifadesinde "Birine saldırmayı kafaya koydum; Doktor odasına girince hiçbir tartışma olmadan direk sakladığım orağı çıkarıp saldırdım" dediği öğrenildi.

Olay Rize Devlet Hastanesi’nde bugün saat 11.00 sularında meydana geldi. Ali Sırrı K. (42) isimli şahıs, hastanenin Psikiyatri Bölümünde görev yapan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Meltem Puşuroğlu’nun odasına randevu sırası gelince içeri girdi. Şahıs içeri girer girmez yanında çanta içerisine saklayarak getirdiği ot kesmeye yarayan orak ile Puşuroğlu’na saldırarak odadan çıktı. Olay sonrası hastaneden kaçmaya çalışan şahıs, güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Saldırıya uğrayan Uzman Doktor ise aynı hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı. Doktor Meltem Puşuroğlu’nun sağlık durumunun ciddi olmadığı, kolundan yaralandığı öğrenildi.

Ali Sırrı K. isimli şahsın Rize İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusundaki ilk ifadesinde "Canım çok sıkkındı, bazı olayları çok takıyordum. Birine saldırmayı kafaya koydum, doktorla hastanın baş başa kalabildiği tek ortam psikiyatri olduğu için randevuyu oradan aldım. Doktor odasına girince hiçbir tartışma olmadan direk sakladığım orağı çıkarıp saldırdım" dediği öğrenildi.