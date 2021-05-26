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Kadın doktor kazada ölümden döndü

Kahramanmaraş’ta Dr. Gül İnci Törün, geçirdiği trafik kazasında ölümden döndü.

Asayiş 26.05.2021, 12:10
Kadın doktor kazada ölümden döndü

Kahramanmaraş’ta Dr. Gül İnci Törün, geçirdiği trafik kazasında ölümden döndü.

Alınan bilgiye göre, Afşin-Göksun Karayolu Ördek Mahallesi’nde sabah 08.40 sıralarında meydana gelen kazada, Salman A.’nın (49) kullandığı 46 ADR 921 plakalı otomobil, önündeki aracı sollamak isterken, aynı istikamette seyir halinde bulunan Afşin Devlet Hastanesi doktorlarından Dahiliye Uzmanı Dr. Gül İnci Törün’ün (33) kullandığı 01 CCV 30 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan araçta yaralanan Dr. Gül İnci Törün, olay yerine çağrılan ambulansla Afşin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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