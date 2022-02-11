Kadın doğum uzmanı kalbine yenik düştü, eşi ayakta durmakta güçlük çekti

Antalya’nın Serik ilçesinde kadın doğum uzmanı doktor, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cenazeyi teslim adan doktorun eşi güçlükle ayakta durdu.

Serik ilçesindeki Devlet Hastanesi’nde yaklaşık 8 aydır görev yapan Kadın Doğum Uzmanı Dr. Bülent Doğan (45), Belek Mahallesi’ndeki evinde aniden rahatsızlandı. Yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Doğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçiren Doğan’ın cenazesi, kesin ölüm nedeni incelenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Cenazeyi almaya Doğan’ın gözü yaşlı eşi Meltem Doğan, mesai arkadaşları ve yakınları geldi. Ayakta güçlükle duran Meltem Doğan, yakınları tarafından teskin edildi. 1 çocuk babası olan Doğan’ın cenazesi, yakınları tarafından alındıktan sonra memleketi Mersin’e gönderildi.