Kadın doğum uzmanı Doktor Zeynep Erdoğan 8 aylık eşi tarafından işkence edilerek öldürüldü

Olay, cumartesi günü Çankaya’ya bağlı Mutlukent Mahallesi’nde meydana geldi. 8 ay önce evlenen Mehmet-Zeynep Erdoğan çifti henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 45 yaşındaki adam, 47 yaşındaki kadını ve kadının ilk evliliğinden olan 14 yaşındaki erkek çocuğu A.A.’nın ellerini bağlayarak işkence etmeye başladı.

OĞLU BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

İşkencenin dozunu artıran Mehmet Erdoğan eşi Zeynep Erdoğan’ı bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı. 14 yaşındaki A.A. elleri bağlı bir şekilde evden kendi imkanlarıyla çıktı. Beyin kanaması teşhisiyle hastanede tedaviye alındığı öğrenildi.

BEŞ BIÇAK DARBESİYLE CAN VERMİŞ

A.A.’nın durumunu gören komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Zeynep Erdoğan’nın beş bıçak darbesiyle hayatını kaybettiğini belirledi. Erdoğan’ın kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olduğu öğrenildi.

Zeynep ve Mehmet Erdoğan’ın 8 ay önce evlendiği öğrenildi.

KAÇARKEN YAKALANDI

Çankaya Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda zanlının 06 BGT 227 plakalı araçla olay yerinden kaçtığını ve Ümitköy'de olduğunu belirledi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile Yunus polislerince yakalanan zanlı emniyete götürüldü. Zanlının ilk ifadesinde eşinin kendisine sürekli “Sen yakışıklı değilsin, senden daha yakışıklı birini bulup onunla evleneceğim” dediği öne sürüldü.

İNTERNETTE TANIŞIP EVLENMİŞLER

Mehmet Erdoğan ve Zeynep Erdoğan’ın, 9 ay önce internette tanıştığı ortaya çıktı. Mehmet Erdoğan’ın kendisini mühendis olarak tanıttığı ancak uzun süredir işsiz ve meslek sahibi olmadığı öğrenildi. İkisi de ikinci evliliklerini yapan çiftten Zeynep Erdoğan’ın bir, Mehmet Erdoğan’ın iki çocuğu olduğu belirtildi.

ÇOCUK KENDİ ÇABALARIYLA KURTULMUŞ

Evde bahçıvan olarak çalışan Seyfi Düşmez ise şunları dedi: Tanıdığım bildiğim kadarıyla iyi insanlardı. Adam, kadının çocuğunu da eve bağlamış. Çocuk kendi çabalarıyla kurtulmuş. Site görevlileri, komşular ve belediyeciler çocuğu görmüş. Çocuğun ellerini çözüp polisi aramışlar. Kadının ve çocuğun ellerinin bağlandığını duydum. Daha önce kavga ettiklerini hiç görmemiştim. Aşağı yukarı sekiz aydır burada ikamet ediyorlardı.

TUTUKLANDI

Mehmet Erdoğan, çıkarıldığı mahkemece ‘eşi kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

“BENİ BIRAKACAĞINI SÖYLEDİ; KENDİMİ KAYBETTİM, DARBETTİM, BIÇAKLADIM”

Tutuklanan Mehmet Erdoğan, nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde, eşi ile tartıştıklarını söyledi.

Mehmet Erdoğan, “Tartışma sırasında beni tehdit etti. Beni başkasıyla aldattığını, beni bırakacağını söyledi. Kendimi kaybettim; darbettim, bıçakladım. Pişmanım” dedi.

Mehmet Erdoğan, Zeynep Erdoğan’ın oğlu A.A.’yı ise annesini o halde görmemesi için odaya kapatıp, ellerini bağladığını, kesinlikle darbetmediğini ileri sürdü.