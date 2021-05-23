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Kadın arkadaşı tarafından bıçaklandı

Samsun’da birlikte yaşadığı kadın tarafından bıçaklanan bir kişi hastanelik oldu.

Asayiş 23.05.2021, 16:31
Kadın arkadaşı tarafından bıçaklandı

Samsun’da birlikte yaşadığı kadın tarafından bıçaklanan bir kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçakla göğüs altından yaralı halde yeğeni tarafından özel araçla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan A.K. (47) tedavi altına alındı. A.K.’yi evde yaralı olarak bulan yeğeninin, A.K.’nin kendi kendisini bıçakladığını söylediğini ve hastaneye gitmek istemediğini ileri sürdü. A.K. de polise kendi kendini bıçakladığı iddia etti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, A.K.’nin yalan beyanda bulunduğu ve kendisini birlikte yaşadığı kadın arkadaşı S.S.Ç.’nin (38) yaraladığını tespit etti. S.S.Ç. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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