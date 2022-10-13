Kadıköy’deki patlamada ölen Mustafa Karahan son yolculuğuna uğurlandı

Kadıköy’de oturduğu binada havai fişek malzemeleri nedeniyle meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği patlamada ölen Mustafa Karahan, Maltepe Cemevi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Karahan’ın annesi Zehra Karahan ile kardeşi Hüseyin Karahan taziyeleri kabul ederken, anne Zehra Karahan gözyaşlarına boğuldu.

Kadıköy Fikirtepe’de geçtiğimiz pazar günü bir binada meydana gelen patlamada Mustafa Karahan, 8 yaşındaki Özbekistan uyruklu Maryam Khidivona ve Khidivona’nın dedesi hayatını kaybederken, Maryam Khidivona’nın babası ve babaannesi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Evinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Mustafa Karahan’ın 1998 yılında İsviçre’de 4 kişinin katledildiği saldırının faillerinden olduğu öğrenildi. Saldırının ardından Türkiye’ye kaçan Karahan, 28 Kasım 2012’de ağabeyinin yaptığı ihbarla İstanbul’da yakalandı. İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi, İsviçre’deki saldırıda terör izi bulamadı ve Mustafa Karahan’ı ‘birden fazla kişiyi öldürmek’ suçundan müebbet hapse mahkum etti. Karahan, af yasası nedeniyle 2019’da cezaevinden çıktı. Karahan’ın kendisini ihbar eden ailesine karşı intikam duyguları beslediği öğrenildi.

Karahan için bugün Maltepe Cemevi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Mustafa Karahan’ın annesi Zehra Karahan, kardeşi Hüseyin Karahan ile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Anne Zehra Karahan cenazede gözyaşlarına boğuldu. Karahan’ın cenazesi Küçükyalı Mezarlığı’na defnedildi.

Mustafa Karahan, TİKKO davasından 7 yıl hapis yattıktan sonra 1989’da İsviçre’ye gitti. 1998’de İsviçre’nin başkenti Bern’de üç kişi ile birlikte Safari Bar’a silahlı bir saldırı düzenledi. Saldırıda İsviçre vatandaşı Roland Widmer ile Türk vatandaşları Haydar Karaçelik, Hasan Doğan ve Garip Kırmızıkaya öldü. Saldırının ardından Karahan ve beraberindeki 3 kişi kayıplara karıştı. İsviçre’nin hakkında yakalama kararı çıkarttığı Karahan, Türkiye’ye kaçtı. İsviçre makamları 2011’de Türkiye’ye başvuruda bulunarak, Mustafa Karahan’ın tutuklanmasını ve iadesini talep etti. Karahan, ağabeyinin ihbarıyla Türkiye’de yakalandı. Türkiye, İsviçre’nin iade talebini kabul etmedi ama Karahan hakkında "örgütle bağlantılı olmak" ve "kasten adam öldürmekten" dava açıldı. Karahan’ın herhangi bir örgütle bağı olduğunu tespit edemeyen Anadolu Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi, 23 Temmuz 2014’te Karahan’a müebbet hapis cezası verdi. Karahan’ın cezaevindeyken şeker hastalığı nedeniyle sağ ayağının parmakları kesildi. Bu durumdan dolayı da Karahan yaklaşık bir buçuk yıl önce tahliye edildi. Karahan, tahliye olunca ailesinin Fikirtepe’deki evine yerleşti ve burada tesisatçılık yapmaya başladı. Özbekistanlı Anvarjon Kadirov’un da yanında çalıştığı ve aynı binada ailesiyle birlikte kaldığı öğrenildi. İddiaya göre cezaevinden çıktıktan sonra kendisini ihbar eden ağabeyi ve diğer aile üyelerinden intikam almak isteyen Karahan, eve getirdiği havai fişeklerin içini boşaltıyor, bunları bir yerde biriktiriyordu.