Kadıköy’deki kadın cinayetine ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Kadıköy’de birlikte yaşadığı kadını öldüren 63 yaşındaki Hakan A. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Hakan A.’nın Mihriban A. ile tartıştığı, olay anında silah sesini duyan vatandaşların panikle kaçıştıkları görülüyor.

Kadıköy Osmanağa Mahallesi Süleyman Paşa Sokak üzerinde bulunan bir kafede gece 01.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, kafe işletmecisi olan 63 yaşındaki Hakan A., birlikte yaşadığı Mihriban A. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede alevlendi. Kafe sahibi, tartıştığı Mihbiban A.’ya silahla ateş ederek ağır yaraladı. Şüpheli şahıs olay yerinden kaçarken ağır yaralanan kadın ise hayatını kaybetti.

Şüpheli gözaltında

Olaya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden açıklama yapıldı. Açıklamada, “İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, "Silahla Kasten Öldürme" suçu ile ilgili, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik Kadıköy ilçesinde yürütülen çalışmalarda; 13.08.2022 tarihinde Kadıköy ilçesi Osmanağa Mahallesi’nde faaliyet yürüten bir kafede silah kullanıldığı bilgisi üzerine olay yerine intikal edilmiştir. Yapılan kontrolde; E.M.A.(63) isimli şahsın birlikte yaşadığı aynı zamanda aynı işyerini işlettikleri H.A.(63) isimli şahıs tarafından silahla vurulduğu, şüpheli şahsın olay yerinden uzaklaştığı anlaşılmış, E.M.A. isimli şahsın 112 unsurlarınca hastaneye intikali sağlanmış ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalarda, şahıs aynı gün Kadıköy Bostancı’da görevlilerimizce yakalanmış, olayda kullandığı silah sakladığı yerden temin edilerek ele geçirilmiştir. Şahsın sorgulamasında ‘Kasten yaralama’ suçundan kaydının olduğu anlaşılmıştır. Araştırmalarda, olayın, şahıslar arasında çıkan kıskançlık tartışması yüzünden meydana geldiği anlaşılmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında "Silahla Kasten Öldürme" suçundan tahkikata başlanmıştır” denildi.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan, olay anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Hakan A. ile Mihriban A.’nın tartıştığı yer alıyor. Bir başka güvenlik kamera görüntüsünde ise, olay anında kafenin etrafında oturan vatandaşların panikle kaçıştıkları görülüyor.