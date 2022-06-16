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Kadıköy’deki izinsiz yürüyüşte terör örgütü sloganları atanlara yönelik operasyon

İstanbul Kadıköy’de gerçekleştirilen izinsiz gösterişte terör örgütüne yönelik sloganlar atan 10 şüphelinin yakalanmasına operasyon düzenlendi.

Asayiş 16.06.2022, 09:21
Kadıköy’deki izinsiz yürüyüşte terör örgütü sloganları atanlara yönelik operasyon

İstanbul Kadıköy’de gerçekleştirilen izinsiz gösterişte terör örgütüne yönelik sloganlar atan 10 şüphelinin yakalanmasına operasyon düzenlendi.

İstanbul Kadıköy’de 12 Haziran’da gerçekleştirilen izinsiz yürüyüşte terör örgütüne yönelik sloganlar atılan şüpheliler belirlendi. Kimlikleri ve kaldıkları adresleri tespit edilen 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik Arnavutköy, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Silivri, Sultanbeyli, Ümraniye, Üsküdar’da 11 adreste sabah saatlerinde operasyon yapıldı.

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