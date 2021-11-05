Kadıköy’de yolun karşısına geçen yaşlı kadına araba çarptı

Kadıköy’de bir otomobil sola döneceği esnada, yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadına çarptı. Otomobilin kendisine çarpmasıyla savrulan kadın kafasını yere vurarak yaralandı. Otomobilin kadına çarptığı anlar kameraya yansıdı.

İddiaya göre kaza geçtiğimiz gün sabah 09.15 saatlerinde Kadıköy’de meydana geldi. Gri renteki Opel Corsa marka otomobil sürücüsü sola döneceği esnada, yolun karşısına geçmekte olan kadını fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın başını yere vurarak yaralandı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar yardıma koşarak sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı kadının kaza haberini alan kızı da olay yerine geldi. Yaralı kadın sağlık ekiplerinin ola yerinde müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Yaralıya koşarak yarımda bulunan Orhan Kahraman, “Biz buradan geçtiğini zannettik ama bizim arkamız dönüktü, vurduktan sonra karşıdan geldiğini anladık. Araç karşıdan ışıklardan buraya doğru geliyor sola dönecek, döndükten sonra olay gerçekleşiyor. Kadın yaşlıydı. Biz yanına koştuk müdahale ettik kendindeydi bilinci yerindeydi. Fakat kafasını yere vurduğu için kafasında ağrı vardı. Herhangi bir şey yoktu ayaklarını hareket ettirebiliyordu. Kolonya falan verdik. Sonrasında ambulans çağırdık. Kadının çocuğu geldi. Sonra ambulansa binip birlikte hastaneye gittiler” ifadelerini kullandı.