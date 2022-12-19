Kadıköy’de yabani hayvan boynuzu operasyonu

İstanbul Polisi tarafından Kadıköy’de gerçekleştirilen operasyonda, yüzlerce karaca boynuzu, 13 karaca kafatası ile 271 kızıl geyik boynuzunun yanı sıra çeşitli form ve boyutlarda farklı türde hayvansal objeler ve tarihi eserler ele geçirildi. Olayla bağlantılı 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” ve “2863 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçları ile ilgili yürütülen çalışmalarda, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ile ortak operasyon kararı alındı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan araştırmalarda, Kadıköy’e bağlı Fenerbahçe Mahallesi’nde bulunan bir işyerinde CİTES çerçevesinde bulunan materyaller ile 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet objelerin olduğu tespit edildi. Tespiti yapılan adrese yönelik önceki gün operasyon düzenlendi. Baskında 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen adresteki aramalarda, 485 karaca boynuzu, 13 karaca kafatası, 4 boynuz kökü, 271 kızıl geyik boynuzu, 55 geyik boynuzu parçası, 5 adet çift boynuzlu kızıl geyik kafatası, 2 boynuzsuz yüzülmüş kızıl geyik kafatası, 13 Mus geyiği boynuzu, 30 ala geyik boynuzu, 141 ren geyiği boynuzu, 29 antilop boynuzu, 50 white tailed geyiği boynuzu, 5 çift boynuzlu dağ keçisi kafatası, 20 dağ keçisi boynuzu, 5 bizon boynuzu, 20 Amerikan antilobu boynuzu ile 128 çeşitli form ve ebatlarda hayvansal objeler ele geçirildi. Ayrıca 2863 sayılı muhalefet kanunu çerçevesinde bulunan 29 çeşitli form ve boyutlarda Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı medeniyetlerine ait olduğu değerlendirilen amforalar, 90 çeşitli form, ebat ve boyutlarda pişmiş toprak objeler, 1 top mermisi, 1 sedef kakma bağa kaşık, 1 kırık cam şişe, 1 mavi renkli cam şişe, çeşitli form, ebat ve boyutlarda 35 Roma ve İslami dönem sikkelerinin yanı sıra 4 ok ucu da ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde yakalanan şüpheli hakkında “5607 sayılı kanuna muhalefet” ve “2863 sayılı kanuna muhalefet” suçlarından adli işlem başlatıldığı öğrenildi.