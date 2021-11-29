banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Neymar hastanelik oldu! Fransa Ligi'nde şok...
Neymar hastanelik oldu! Fransa Ligi'nde şok...
Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi düzenlenecek
Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi düzenlenecek
Piyasalar yeni haftaya nasıl başladı?
Piyasalar yeni haftaya nasıl başladı?
DSÖ’den ülkelere çağrı:
DSÖ’den ülkelere çağrı: "Sınırları kapatmayın"

Kadıköy’de veterinerde ’mahsur köpek’ krizi

Kadıköy’de Funny cinsi köpeği kaybolan vatandaş, dağıttığı ilanlar sonrası köpeğinin veterinerde olduğunu öğrendi. Veteriner hekim ise, izin almadan gerçekleştirdiği kısırlaştırma işlemi ve konaklama ücreti olarak köpek sahibine toplamda 4 bin liralık fatura ile sözleşme şartı çıkardı. Hayvan sahibi ödemeyi kabul etse de köpeğin haklarını kaybedeceğini iddia ettiği sözleşmeyi reddetti. Veteriner polikliniğinin önünde bekleyen 11 yaşındaki çocuk ise gözyaşları içinde köpeğinin geri verilmesini istedi.

Asayiş 29.11.2021, 10:16
Kadıköy’de veterinerde ’mahsur köpek’ krizi

Kadıköy’de Funny cinsi köpeği kaybolan vatandaş, dağıttığı ilanlar sonrası köpeğinin veterinerde olduğunu öğrendi. Veteriner hekim ise, izin almadan gerçekleştirdiği kısırlaştırma işlemi ve konaklama ücreti olarak köpek sahibine toplamda 4 bin liralık fatura ile sözleşme şartı çıkardı. Hayvan sahibi ödemeyi kabul etse de köpeğin haklarını kaybedeceğini iddia ettiği sözleşmeyi reddetti. Veteriner polikliniğinin önünde bekleyen 11 yaşındaki çocuk ise gözyaşları içinde köpeğinin geri verilmesini istedi.

Olay, dün öğle saatlerinde Kadıköy Bağdat Caddesi’nde bulunan bir veterinerde meydana geldi. İddiaya göre, Cengiz Öksüz isimli vatandaş 4 gün önce kaybolan cins köpeği için kayıp ilanı verdi. Evden kaçan cins köpeği bulan bir vatandaş ise veterinere götürerek teslim etti. Öksüz, dağıttığı ilanlar sonrası köpeğinin veterinerde olduğunu öğrenince kliniğe gitti. Veteriner hekim ise köpek sahibine 4 bin liralık fatura ve sözleşme şartı çıkardı. Kendisinden izinsiz bir şekilde köpeği kısırlaştırılan vatandaş ödeme yapmayı kabul etse de yapılacak olan sözleşmenin köpeğin tüm haklarını karşı tarafa bırakacağını belirterek reddetti. Veteriner kliniği personelleriyse sözleşme olmadan köpeği teslim etmeyeceklerini belirtince taraflar karakola geçerek birbirinden şikayetçi oldu.

Öte yandan gününün büyük bir çoğunluğunu Funny cinsi köpekle geçiren küçük çocuk ise gözyaşları içinde köpeğini alabilmek için ailesiyle birlikte saatlerce veteriner kliniğinin kapısında beklese de herhangi bir sonuç alamadı.

“Köpeğimizi bize göstermiyorlar”

Yaşanan olaya ilişkin konulan köpek sahibi Ercan Öksüz, “İşyerinde çalıştığım esnada köpek bir anda kapıdan çıkıp gidiyor. Daha öncesinde de çıkardı fakat dolaştıktan sonra geri gelirdi. Bu gidişinde ise geri gelmedi. Ben de kayıp ilanı çıkardım. Kısa süre sonra bir tanıdığımız beni arayarak köpeğimin Bağdat Caddesi’ndeki bir veterinerde olduğunu söyledi. Köpeğimin burada herhangi bir onay alınmadan kısırlaştırıldığını öğrendim. Normalde 15 gün olmadan kayıp dahi olsa kısırlaştırılamaz. Normalde köpeği almış olmamız gerekiyordu fakat kendileri bize kısırlaştırma işlemlerinin ücretini talep ettiler. Ayrıca bir de sözleşme imzalatmaya çalıştılar. Ben gereken ödemeyi yaparım. Bizim rahatsız olduğumuz konu köpeğin haklarının bu sözleşme ile karşı tarafa geçecek olması. İlk geldiğimizde 4 bin liralık bir masraf çıkarmışlardı. Köpeğimizi görmek istediğimizde ise bize göstermediler. Yani köpeğim burada olup olmadığı dahi belli değil. Çocuğum şeker hastası bu durumdan çok fazla etkilendi. Her gün ağlayarak köpeğini istiyor” diye konuştu.

“Bizi tehdit ettiler”

İddiaları cevaplayan Veteriner Hekim Elif Kayan, “Ben kendilerine köpeklerini kısırlaştırdığımız için bir ödeme yapmaları gerektiğini söyledim. Sonuçta sahipli bir köpek. Kendisi bize teşekkür ederek borcunu ödeyeceğini söyledi. Biz buluşmak üzere randevulaştık. Biz bu tür olaylarda HAYTAP sözleşmesini kullanıyoruz. Karşı tarafa sözleşme imzalatıyoruz. Hem onların güvenliği için hem de kendi açımızdan durumu garanti altına alabilmek için” diyerek sözleşmenin imzalanması halinde köpeği teslim edeceklerini belirtti.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Alanyaspor 14 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Crystal Palace 13 16
12. Brentford 13 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Southampton 13 14
16. Watford 13 13
17. Leeds United 13 12
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 13 9
20. Newcastle 13 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 33
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Espanyol 15 20
10. Valencia 15 19
11. Osasuna 14 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Cádiz 15 12
18. Elche 14 11
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7