Kadıköy’de usulsüz çakar ve siren denetimi

İstanbul Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy D-100 karayolunda usulsüz çakar-siren tertibatı bulunduran ve kullanan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bostancı D-100 karayolu Ankara istikametinde usulsüz çakar-siren tertibatı bulunduran ve kullanan araçlara yönelik denetim yapıldı. Emniyet şeridinde durdurulan araçların izinleri ve belgeleri tek tek incelendi. Polis ekipleri kurallara uymadığı tespit edilen araç sürücülerine cezai işlem uyguladı.