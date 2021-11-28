Kadıköy’de üniversiteli genç kız kaza yaptı, annesi yolda önlem alınmamasına tepki gösterdi

Kadıköy’de bir sürücü yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa çarptı. Araç sürücüsü yaralı şahsın başında dakikalarca beklerken, kaza yerine gelene sürücünün annesi yol üzerinde gerekli önlemlerin alınmadığını belirterek duruma tepki gösterdi.

Kaza, geçtiğimiz cuma günü öğle saatlerinde Kadıköy Kozyatağı Metro istasyonu önünde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa bir otomobil çarptı. Araç sürücüsü genç kız, çarpmanın etkisiyle yola savrulan vatandaşın başında dakikalarca bekledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken, sağlık ekipleri kazada hafif yaralanan vatandaşı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Öte yandan kaza yerine gelen araç sürücüsü genç kızın annesi, yol üzerinde gerekli önlemlerin alınmadığını belirterek duruma tepki gösterdi.

Sürücünün annesi Adile Bayrak, “Kızım okuluna gidiyordu. Aracıyla yeşil ışıkta seyir ederken kadın birden yola atlamış. Burada sürekli kaza oluyorsa demek ki bir sorun var. Yetkililer gerekeni yapsın” diye konuştu.

“Her gün kaza oluyor”

Kaza esnasında olay yerinde bulunan çevre esnafı Özkan Aydoğdu ise, “Ben 25 yıldır burada esnafım. Burada her gün kaza oluyor. İnsanlar burayı tek yön zannederek yola atlıyor. Ne sağına ne de soluna bakıyor. Burada her gün kaza oluyor. Biz yetkililere konu hakkında başvuru yaptık. Buraya sadece bir çit yaptılar, onun da bir faydası yok. Buraya iki tane kasis yapılsa bu sorun çözülecek” dedi.