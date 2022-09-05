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Kadıköy’de ticari taksi denetimi: Kural tanımayan sürücülere ceza yağdı
Kadıköy’de Sivil Trafik polisleri tarafında ’Ticari Taksi’ denetimi yapıldı. Denetimde çok sayıda taksi şoförüne kemer takmadığı için idari para cezası kesildi. Denetimde kuralları ihlal eden sürücülere toplamda 3 bin 50 lira para cezası uygulandı.
Asayiş 05.09.2022, 12:20
Kadıköy’de Sivil Trafik polisleri tarafında ’Ticari Taksi’ denetimi yapıldı. Denetimde çok sayıda taksi şoförüne kemer takmadığı için idari para cezası kesildi. Denetimde kuralları ihlal eden sürücülere toplamda 3 bin 50 lira para cezası uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ticari taksilere yönelik Kadıköy Rıhtım Caddesi’nde denetim yaptı. Denetimde durdurulan araçların ruhsatı, belediye izin belgeleri ve sürücülerin ehliyetleri kontrol edildi. 11 taksi şoförüne kemer takmadığı için toplamda 2 bin 156 lira idari para cezası kesildi. 2 taksi şoförüne ise araç kullanırken telefon kullanmaktan dolayı toplamda 854 lira para cezası uygulandı.
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