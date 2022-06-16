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Kadıköy’de terör örgütü lehine slogan atan 9 kişi yakalandı

İstanbul Kadıköy’de gerçekleştirilen izinsiz gösteride terör örgütü PKK lehine slogan atan 10 şüphelinin 9’u düzenlenen operasyonla yakalandı.

Asayiş 16.06.2022, 12:07
Kadıköy’de terör örgütü lehine slogan atan 9 kişi yakalandı

İstanbul Kadıköy’de gerçekleştirilen izinsiz gösteride terör örgütü PKK lehine slogan atan 10 şüphelinin 9’u düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kadıköy’de 12 Haziran’da gerçekleştirilen izinsiz yürüyüşte terör örgütü PKK lehine sloganlar atan şüpheliler belirlendi. İstanbul Terörle Mücadele Şubesi tarafından kimlikleri ve kaldıkları adresler tespit edilen örgüt yanlısı 10 şüphelinin yakalanması için Arnavutköy, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Silivri, Sultanbeyli, Ümraniye ve Üsküdar’da 11 adrese sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Baskınlarda 9 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 3 kilo esrar, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Zanlıların polisteki ifade işlemlerine başlandı.

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