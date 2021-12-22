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Kadıköy’de Susurluk hükümlüsü eski özel harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis Şahin Aslan’ın öldürüldüğü silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kadıköy’de Susurluk hükümlüsü eski özel harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis Şahin Aslan’ın öldürüldüğü silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Asayiş 22.12.2021, 08:44
Kadıköy’de Susurluk hükümlüsü eski özel harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis Şahin Aslan’ın öldürüldüğü silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.