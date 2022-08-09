Kadıköy’de park ve bahçelerde narkotik köpekli denetim

Kadıköy’de polis ekipleri, halkın huzur ve sükununu sağlamak amacıyla hassas burunlu narkotik köpekler ile birlikte park ve bahçelerde denetim yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıklaştırıldı. Kadıköy’de polis ekipleri, halkın huzur ve sükununu sağlamak amacıyla hassas burunlu narkotik köpekler ile birlikte park ve bahçelerde denetim yaptı. Çok sayıda polisin katıldığı denetimde parktaki şüpheli kişiler incelendi ve Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamaları yapıldı. Şüpheli kişilerin yanındaki çantalar da didik didik arandı.