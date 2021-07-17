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Kadıköy’de motosiklet sürücüleri denetlendi

Kadıköy’de, polis ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Asayiş 17.07.2021, 16:50
Kadıköy’de motosiklet sürücüleri denetlendi
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Kadıköy’de, polis ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Kadıköy Devriye Ekipler Amirliği ve Selamiçeşme Trafik ekipleri, Kadıköy Kuşdili Caddesi üzerinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Gerekli belgeleri kontrol edilen motosikletli sürücülere kask kullanımı başta olmak üzere güvenli sürüş adına bilgilendirme yapıldı. Kask ve evrak kontrolü yapılan denetimlerde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.
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