Kadıköy’de metrobüsün perondan çıkarak duvara çaptığı kaza alanı havadan görüntülendi

Kadıköy’de perondan dışarı fırlayan bir metrobüs, otomobillerin geçiş yaptığı yolun karşısına geçerek duvara çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza alanı havadan görüntülendi.

Kaza, Kadıköy’de Söğütlüçeşme metrobüs durağında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan ve içinde sadece sürücünün bulunduğu metrobüs, perondan dışarı fırlayarak otomobillerin geçiş yaptığı yolun karşısına geçip duvara çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kadın yaralandı. Ekiplerin kazaya ilişkin çalışmaları devam ediyor.

Kaza hakkında konuşan Cemal Hamarat, “Direkt daldı duvarın içine. Hatta 2 bayana da çarptı. Birinin koluna denk geldi. Birinde de ağrı vardı. Metrobüs bomboştu” dedi.

Kamil Biçen, “Girdiğini görmedik biz. Metrobüsten indik ses duyduk patlama oldu sandık. Geldik olayı burada gördük. Ambulanslar geldi. Ambulansla aldılar. 50 santim kaldırım, oradan çıktığına göre şoför belki de kalp krizi geçirdi. O da olabilir” dedi.

Müzeyyen Değirmenci, “Çok korktum. Ben orada köşede oturuyordum. Metrobüs sanki son gazla geldi, rüzgarı iki bayanı düşürdü yere. Kadınların yanına koştum zor sakinleştirdim. Ama son gazla gitti karşıya çarptı. Karşıdan sürekli yaya yolunda 10-15 kişi geçer. Orada da o insanlar olsaydı mahvolurduk. Sanki bomba patladı, aklımı başımdan aldı” dedi.

Öte yandan metrobüsün perondan çıkarak ortalığı savaş alanına çevirdiği kaza alanı dron ile görüntülendi.