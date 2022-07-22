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Kadıköy’de metrobüste yangın çıktı, yolcular panikle dışarı atladı

Kadıköy’de Acıbadem Metrobüs Durağı’nda metrobüsün arka kısmında yangın çıktı. Paniğe kapılan yolcular kendilerini dışarı atarken yangın şoför ve yetkililerin müdahalesiyle söndürüldü.

Asayiş 22.07.2022, 18:48 22.07.2022, 20:01
Kadıköy’de metrobüste yangın çıktı, yolcular panikle dışarı atladı

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Olay, saat 18.00 sıralarında Acıbadem Metrobüs Durağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, durakta duran bir metrobüsün arka kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Metrobüsün arkasından çıkan duman ve alevleri gören yolcular panikle kendilerini dışarı attı. Metrobüs şoförü ve yetkililer yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale etti. Metrobüsün arkasında çıkan yangın müdahale ile kısa sürede söndürülürken seferler bir süreliğine aksadı.

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