Kadıköy’de kopan ağaç park halindeki İBB aracının üzerine devrildi

Kadıköy’de şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki İBB hizmet aracının üzerine devrildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araçta maddi hasar oluştu.

Olay, Kadıköy Kozyatağı Mahallesi’nde saat 09.30 sıralarında meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da gün boyu etkili olan şiddetli fırtına sonrası sokak içeride bulunan ağaç şiddetli rüzgara dayanamayarak devrildi. Devrilen ağaç park halinde bulunan İBB hizmet aracının üzerine düştü. Olayda can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri devrilen ağacı yerinden kaldırmak üzere çalışma başlattı.

"Çığlık sesleri duydum"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan araç sürücüsü Döndü Parmaksız, "Hastaları evlerine bırakmıştım. Aracı park ettim. İçeri girdim. İnsanların çığlığını duyunca sokağa çıktığımda aracın üzerine araç devrildiğini gördüm. Kimseye bir şey olmadı. Yaralı ya da can kaybı yok. Araçta hasar oluştu" diye konuştu.