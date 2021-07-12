banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Diyanet İşleri Başkanlığından bütçe açıklaması
Diyanet İşleri Başkanlığından bütçe açıklaması
Masalsı yolculuk yeniden başlıyor
Masalsı yolculuk yeniden başlıyor
Ekrem İmamoğlu: Su zammının kaynağı belediyeler değil, hükümettir
Ekrem İmamoğlu: Su zammının kaynağı belediyeler değil, hükümettir
Yıldırım düşmesi sonucu 28 kişi hayatını kaybetti
Yıldırım düşmesi sonucu 28 kişi hayatını kaybetti

Kadıköy’de kilise duvarında dans eden 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kadıköy Surp Takavor Kilisesi’nin giriş kapısındaki duvarın üzerinde dans eden 3 şüpheli polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Asayiş 12.07.2021, 15:58
Kadıköy’de kilise duvarında dans eden 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
banner502

Kadıköy Surp Takavor Kilisesi’nin giriş kapısındaki duvarın üzerinde dans eden 3 şüpheli polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kadıköy Surp Takavor Kilisesi’nin giriş kapısındaki duvarın üzerine çıkan 3 kişinin müzik eşliğinde dans ettiği görüntüler sosyal medyada tepki çekmişti. Konuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Yorumlar (0)
29°
açık
banner501