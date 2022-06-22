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Kadıköy’de kaza sonrası yumruklar havada uçuştu

Kadıköy’de kazaya karışan motorcular ortalığı savaş alanına çevirdi. Yerde yaralı yatan arkadaşlarına aldırış etmeden kavgaya tutuşan motorcular cep telefonu kamerasına yansıdı.

Asayiş 22.06.2022, 11:20
Kadıköy’de kaza sonrası yumruklar havada uçuştu

Kadıköy’de kazaya karışan motorcular ortalığı savaş alanına çevirdi. Yerde yaralı yatan arkadaşlarına aldırış etmeden kavgaya tutuşan motorcular cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Caddebostan Sahili’nde meydana geldi. Trafikte yaşanan kaza sonrası tekme ve yumruklar havada uçuştu. Yerde yaralı yatan arkadaşlarına aldırış etmeden kavgaya devam eden motorcular, ortalığı savaş alanına çevirdi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, tarafları güçlükle ayırdı. Ekipler, kavgaya karışan kişileri polis merkezine götürdü. Motorcuların kavga ettiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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