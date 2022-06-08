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Kadıköy’de kamyonet kasasında aile boyu tehlikeli yolculuk kamerada

Kadıköy D-100 karayolu bağlantı yolunda seyir halinde olan bir kamyonetin kasasında oturarak tehlikeli yolculuk yapan aile cep telefonu kamerasına yansıdı. Hurda eşya yüklü kamyonet kasasında oturan 2 kişi ve bir çocuk yol boyunca tehlikeye aldırmadan yolculuk etti.

Asayiş 08.06.2022, 11:55
Kadıköy’de kamyonet kasasında aile boyu tehlikeli yolculuk kamerada

Kadıköy D-100 karayolu bağlantı yolunda seyir halinde olan bir kamyonetin kasasında oturarak tehlikeli yolculuk yapan aile cep telefonu kamerasına yansıdı. Hurda eşya yüklü kamyonet kasasında oturan 2 kişi ve bir çocuk yol boyunca tehlikeye aldırmadan yolculuk etti.

Kadıköy D-100 karayolu bağlantı yolunda hurda yüklü kamyonetin kasasında yolculuk yapan aile vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Biri çocuk olmak üzere 3 kişinin kamyonet kasasında yaptığı yolculuk yürekleri ağıza getirdi. Kamyonet kasasında yolculuk yapan çocuğun kamyonet kasasından sarkması ve çevredeki vatandaşlara el sallaması kameralara yansıdı.

Öte yandan, kamyonet kasasında bulunan çocuğun ensesini sıkarak kafasını kamyonet dışına iten kişi dikkatlerden kaçmadı.

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