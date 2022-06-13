Kadıköy’de izinsiz yürüyüş yapan şüphelilerden 2’si tutuklandı

Kadıköy’de "Tecrit Siyasetine Karşı Özgürlüğü Savunmak İçin Gemlik’e Yürüyoruz" sloganı ile izinsiz yürüyüş yapan ve gözaltına alınan 25 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Kadıköy’de dün "Tecrit Siyasetine Karşı Özgürlüğü Savunmak İçin Gemlik’e Yürüyoruz" sloganı ile başlayan izinsiz gösterilere ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, uyarılara rağmen dağılmamakta ısrar eden gruptan 25 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmişti.

Hakkında gözaltı kararı verilen 25 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüphelilerden 2’si çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 23’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.