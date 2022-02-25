Kadıköy’de İETT otobüsü otomobile çarptı, sürücü kadın araçta sıkıştı

Kadıköy’de otomobil sürücüsünün kontrolsüz yola çıkmasıyla arkadan gelen İETT otobüsü otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü olan kadın araçta sıkıştı. Ekiplerin seferber olmasıyla kadın sürücü yaklaşık yarım saatlik çaba ile kurtarıldı. Ekiplerin sürücüyü kurtarmak için seferber olduğu anlar havadan görüntülendi.

Kaza, Kadıköy 19 Mayıs Mahallesi İnönü Caddesinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 CCE 371 plakalı otomobil sürücüsü Bengü Sunal, kontrolsüz yola çıkınca arkadan gelen 34 HE 6114 plakalı İETT otobüsü sürücüsü Volkan Yılmaz direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle öndeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Bengü Sunal araçta sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar, ambulans, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Bengü Sunal, itfaiye ekiplerinin kapıyı kesmesi ile yarım saatlik müdahale sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ambulans ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından sürücü Bengü Sunal hastaneye kaldırıldı. Otobüs sürücüsü de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Ekiplerin sürücüyü kurtarmak için seferber olduğu anlar havadan görüntülendi.

“Kadın sürücü yola çıkmak istediği sırada yandan otobüs çarptı”

Olayı gören vatandaşlardan Suat Behen, “Kadın sürücü yola çıkmak istediği sırada yandan otobüs çarptı. Kadın sürücü araçta sıkışınca polis, ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdik. Ekipler sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarmaya çalışıyor. Olmaması gereken bir durum var. Allah şifa versin” dedi.