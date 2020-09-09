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Kadıköy’de İETT otobüsü alev topuna döndü

KADIKÖY BOSTANCI KÖPRÜSÜ ÜSTÜNDE SEYİR HALİNDEKİ İETT OTOBÜSÜNDE YANGIN ÇIKTI. YOLCULAR SON ANDA ARAÇTAN ÇIKARKEN, ALEVLER İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Asayiş 09.09.2020, 17:50
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Kadıköy’de İETT otobüsü alev topuna döndü

Kadıköy Bostancı köprüsü üstünde seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. Yolcular son anda araçtan çıkarken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında Bostancı köprüsü mevkiinde Kadıköy-Fındıklı hattında çalışan İETT otobüsüne henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıkmasıyla birlikte şoför otobüsü hemen durdurdu. Dumanların yükselmesiyle birlikte yolcular son anda otobüsten dışarı çıkarak tahliye edildi. Alevler kısa sürede otobüsün tamamını sararken haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen araca müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu İETT otobüsü kullanılamaz hale gelirken, otobüs yangını nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Durma noktasına gelen trafik havadan görüntülendi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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