Kadıköy’de helikopter destekli Huzur İstanbul uygulaması

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri tarafından il genelinde helikopter destekli ’Huzur İstanbul’ uygulaması gerçekleştirildi. İki otomobil sürücüsüne tramvay yoluna girmekten toplamda 392 TL cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde helikopter destekli “Huzur İstanbul Uygulaması” gerçekleştirdi. Uygulamada Trafik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat polisleri yer aldı. Kuşdili Caddesi’nde yapılan uygulamada şüphelenilen araçlar durdurularak sürücülerin kimlik kontrolleri yapıldı. Narkotik köpeği şüpheli bulunan araçları didik didik aradı. Uygulamada durumundan şüphe edilen araçlar durdurularak bagajları ve torpido kısmı arandı. İki otomobil sürücüsüne tramvay yoluna girmekten toplamda 392 TL cezai işlem uygulandı.

(OH-CGK