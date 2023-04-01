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Kadıköy’de hakim eşini öldürüp intihar eden kadın toprağa verildi

Kadıköy’de tartıştığı hakim eşini bıçaklayıp ardından üzerine kızgın yağ dökerek yakan ve ardından intihar eden Hande Arslan, Karacaahmet Şakirin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Asayiş 01.04.2023, 18:14
Kadıköy’de hakim eşini öldürüp intihar eden kadın toprağa verildi

Kadıköy’de tartıştığı hakim eşini bıçaklayıp ardından üzerine kızgın yağ dökerek yakan ve ardından intihar eden Hande Arslan, Karacaahmet Şakirin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Dün sabah saatlerinde Kadıköy’de bulunan evlerinde, Anadolu Adliyesi’nde görevli Hakim Necmi Arslan’ı öldüren Hande Arslan intihar ederek hayatına son vermişti. Hande Arslan’ın cenazesi, Üsküdar Şakirin Camii’nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye Hande Arslan’ın yakınları katıldı.

Hakim Necmi Arslan’ın cenazesinin ise, yarın Heybeliada’da öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından defnedileceği öğrenildi.

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