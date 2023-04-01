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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Bir tarafta bölücülerin yürü Kemal’i var, öte tarafta gel Muharrem bulunuyor, beri taraftakini saymaya gerek bile yok. Tabi bir de ömrünün son 40 yılını belediye başkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı olarak Türkiye’ye adamı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Bay bay Kemal teröristlerle koyun koyunasın, masaya oturdun. Kandil’den selam geliyor beraber yürürüz diyorlar. Yürüyün bakalım nereye kadar yürüyeceksin.”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Biz papatya çayının ne zaman içileceğini de biliriz ama sana da rezene tavsiye ederiz. Onun için kiminle uğraşacağını çok iyi bilmen lazım. Biz eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri diyerek bu yolda yürüdük.”
Kadıköy’de hakim eşini öldürüp intihar eden kadın toprağa verildi
Kadıköy’de tartıştığı hakim eşini bıçaklayıp üzerine kızgın yağ dökerek yakan ve ardından intihar eden kadın, Karacaahmet Şakirin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Asayiş 01.04.2023, 18:20
Kadıköy’de tartıştığı hakim eşini bıçaklayıp üzerine kızgın yağ dökerek yakan ve ardından intihar eden kadın, Karacaahmet Şakirin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Dün sabah saatlerinde Kadıköy’de bulunan evlerinde, Anadolu Adliyesi’nde görevli Hakim Necmi Arslan’ı öldüren Hande Arslan intihar etmişti. Hande Arslan’ın cenazesi, Üsküdar Şakirin Camii’nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye Hande Arslan’ın yakınları katıldı.
Hakim Necmi Arslan’ın cenazesinin ise, yarın Heybeliada’da öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından defnedileceği öğrenildi.