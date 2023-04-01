Kadıköy’de hakim eşini bıçaklayıp kızgın yağ ile yakan kadın intihar etti

Kadıköy’de tartıştığı hakim eşini bıçaklayıp ardından üzerine kızgın yağ dökerek yakan kadın, 3. kattan aşağıya atladı. Üzerine kızgın yağ dökülen hakim olay yerinde, eşi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Kadıköy’de 7 katlı bir binanın 3. katında meydana geldi. İddiaya göre, Anadolu Adliyesi’nde görevli Hakim Necmi Arslan (54) ve eşi Hande Arslan (43) arasında iki çocukları kreşte olduğu sırada evde kavga çıktı. Eşini bıçaklayan Hande Arslan, daha sonra eşinin üzerine kızgın yağ dökerek yaktı. Eşini öldüren Hande Aslan, ardından kendini 3. kattaki evlerinin balkonundan aşağı attı. Kadının düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı halde yerde yatan Hande Arslan’ı Göztepe Şehir Hastanesi’ne götürdü. İddiaya göre bina görevlisi Murat Taşçıoğlu, Hakim Necmi Arslan’a eşinin hastaneye kaldırıldığını belirten bir mesaj atmasına rağmen yanıt alamadı. Bunun üzerine çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, Necmi Arslan’ı bıçaklanmış halde yerde yatarken buldu. Necmi Arslan’ın vücudunda kızgın yağ nedeniyle oluşan yanıklar ve darp izleri olduğu öğrenildi. Sağlık ekipleri Necmi Arslan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hande Arslan da kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlaması sonrasında Necmi Arslan’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili konuşan esnaf Tahsin Sümer, “Dün öğlen saatlerine doğru bir kadın kocasını kesmiş. Daha sonra intihar etmiş. Kocasının Çağlayan’da hakim olduğu söyleniyor, 2 tane çocukları var. Kadın üçüncü kattan aşağı atlayarak intihar etti. Polis ve sağlık ekipleri buradaydı, gerekli müdahalelerin yapıldığını düşünüyorum. Biz de üzgünüz, bir travma yaşadık” dedi.

Apartman görevlisi Murat Taşçıoğlu ise, “Ben içerideydim, beni komşularım çağırdı. Kapıda bir olay olduğunu söylediler. Kadın bayılmış tanıyor musun diye sordular. Ben de baktım 8 numarada oturan komşumuz olduğunu gördüm. Cam silerken düştü diye düşündük. Ambulans çağırdık ve hastaneye götürdük. Eşine ulaşamayınca ağabeyine ulaştık ve olayı anlattık. Çilingirci çağırıp baktık. Yağ döküp, boğazını kesmiş” şeklinde konuştu.