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Kadıköy’de eylemde gözaltına alınan 28 kişi serbest bırakıldı

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, KYK Yurtlarını protesto amacıyla dün akşam Kadıköy Moda-2 Parkı’nda yapılan gösteride gözaltına alınan 28 kişinin serbest bırakıldığı belirtildi.

Asayiş 28.09.2021, 10:07
Kadıköy’de eylemde gözaltına alınan 28 kişi serbest bırakıldı

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, KYK Yurtlarını protesto amacıyla dün akşam Kadıköy Moda-2 Parkı’nda yapılan gösteride gözaltına alınan 28 kişinin serbest bırakıldığı belirtildi.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Kadıköy ilçemiz Moda-2 Parkı’nda dün akşam saat 21.30 sıralarında KYK Yurtlarını protesto etmek amacıyla toplanan, slogan atmak ve pankart açmak suretiyle gösteri yapan 36 kişiye, güvenlik güçlerimizce yasal olmayan eylemin sonlandırılması için uyarılarda bulunulmuştur. Gösteri yapan şahısların bu uyarılara riayet etmemesi nedeniyle 17 kadın, 11 erkek olmak üzere toplam 28 şahıs yakalanmıştır. Doktor raporları alınarak adli işlemleri tamamlanan şahıslar Cumhuriyet Savcısı talimatıyla serbest bırakılmışlardır" ifadeleri yer aldı.

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