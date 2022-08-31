banner591

banner528

banner590

banner547

Son Dakika

Kadıköy’de eski eşinin arkadaşlarını yaralayan şahıs gözaltına alındı

Kadıköy’de boşandığı eşinin 2 arkadaşını bıçakla yaralayan şahıs gözaltına alındı.

Asayiş 31.08.2022, 20:27
Kadıköy’de eski eşinin arkadaşlarını yaralayan şahıs gözaltına alındı

Kadıköy’de boşandığı eşinin 2 arkadaşını bıçakla yaralayan şahıs gözaltına alındı.

Olay, Suadiye Mahallesi’nde Kurudere Sokak’ta saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A.E. (30) isimli şahıs, 6 ay önce boşandığı eski eşi M.E.’nin evine geldi. İ.A.E., o sırada evde bulunan eski eşi M.E. ile arkadaşları D.B. (28) ve K.D.’yi (35) bıçakla yaraladı. İ.A.E. saldırının yanı sıra K.D.’ye ait olan 3 bin lira parayı da aldı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, İ.A.E’yi olay yerinde gözaltına alarak emniyete götürdü. İ.A.E. isimli şahıs hakkında "kasten yaralama" suçundan adli tahkikat başlatıldı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Gaziantep FK 4 10
3. Adana Demirspor 4 9
4. Konyaspor 4 8
5. Fenerbahçe 4 7
6. Başakşehir 3 7
7. Galatasaray 4 7
8. Trabzonspor 4 7
9. Kayserispor 4 6
10. Antalyaspor 4 6
11. Giresunspor 4 6
12. Alanyaspor 4 5
13. Karagümrük 3 3
14. İstanbulspor 4 3
15. Kasımpaşa 4 3
16. Sivasspor 4 2
17. Ümraniye 4 1
18. Ankaragücü 3 1
19. Hatayspor 3 0
Takımlar O P
1. Bodrumspor 3 7
2. Eyüpspor 3 7
3. Pendikspor 3 7
4. Bandırmaspor 2 6
5. Sakaryaspor 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Gençlerbirliği 3 4
8. Keçiörengücü 3 4
9. Boluspor 3 4
10. Göztepe 3 4
11. Adanaspor 3 3
12. Erzurumspor 3 3
13. Manisa Futbol Kulübü 2 3
14. Rizespor 2 2
15. Altınordu 3 2
16. Denizlispor 3 1
17. Ö.K Yeni Malatya 3 1
18. Tuzlaspor 3 1
19. Altay 3 0
Takımlar O P
1. Arsenal 4 12
2. M.City 4 10
3. Tottenham 4 10
4. Brighton 5 10
5. Leeds United 5 8
6. Fulham 5 8
7. Southampton 5 7
8. Chelsea 5 7
9. Brentford 5 6
10. Newcastle 4 6
11. M. United 4 6
12. Liverpool 4 5
13. Crystal Palace 5 5
14. Nottingham Forest 4 4
15. Everton 5 3
16. Aston Villa 4 3
17. West Ham United 4 3
18. Bournemouth 4 3
19. Wolverhampton Wanderers 4 2
20. Leicester City 4 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 9
2. Real Betis 3 9
3. Barcelona 3 7
4. Athletic Bilbao 3 7
5. Villarreal 3 7
6. Atletico Madrid 3 6
7. Osasuna 3 6
8. Real Sociedad 3 6
9. Mallorca 3 4
10. Almeria 3 4
11. Rayo Vallecano 3 4
12. Celta Vigo 3 4
13. Girona 3 3
14. Valencia 3 3
15. Sevilla 3 1
16. Espanyol 3 1
17. Elche 3 1
18. Getafe 3 1
19. Real Valladolid 3 1
20. Cadiz 3 0
26
hafif yağmur