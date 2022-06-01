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Kadıköy’de emniyet kemeri takmayınca ceza yiyen taksici: “İyi ki varlar, iyi ki bizimleler”

Kadıköy’de trafik ekiplerinin ticari taksilere yönelik denetiminde emniyet kemeri takmayınca cezai işlem uygulanan taksi şoförü, “İyi ki varlar, iyi ki bizimleler” dedi.

Asayiş 01.06.2022, 13:39
Kadıköy’de emniyet kemeri takmayınca ceza yiyen taksici: “İyi ki varlar, iyi ki bizimleler”

Kadıköy’de trafik ekiplerinin ticari taksilere yönelik denetiminde emniyet kemeri takmayınca cezai işlem uygulanan taksi şoförü, “İyi ki varlar, iyi ki bizimleler” dedi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy’de ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde yapılan denetimlerde taksi şoförleri tek tek durdurularak ehliyet, ruhsat ve belgeleri kontrol edildi. Denetimlerde şoförlerin kısa mesafe yolcu alıp almadıkları, emniyet kemeri kullanımı ve taksimetre açıp açmadıkları denetlendi. Emniyet kemeri takmadığı belirlenen 5 şoföre toplamda 980 lira para cezası kesildi. Denetimde emniyet kemeri takmadığı belirlenen şoförler ile polis ekipleri arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

Uygulamada emniyet kemeri takmadığı için cezai işlem uygulanan taksi şoförü Ahmet Oruç, “İyi ki varlar, iyi ki bizimleler. 7/24 bizim için görev yapıyorlar. Bazen kızılıyor, bazen kırılıyor ama yapılan her şeyin bizim için olduğuna emin olun” dedi.

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