Kadıköy’de elektrikli scooter denetimi gerçekleştirildi

Kadıköy’de polis ekipleri elektrikli scooterlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetim kapsamında durdurulan scooterlarda sürücülerinin kaskları ve yaşları kontrol edildi. Yaya yolunu kullanan scooter sürücülerine 144 İle 344 TL arasında idari para ceza uygulandı.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik ekipler elektrikli scooter denetimi gerçekleştirdi. Bağdat Caddesinde gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan scooter sürücülerinin kasklarına bakılarak, yaşları sorgulandı. Cadde üzerinde yaya yolunu kullanan scooter sürücülerine polis ekipleri cezai işlem uyguladı. Kaldırımı kullanan 3 scooter sürücüsüne toplamda 144 ile 344 TL arasında değişen para cezalar uygulandı.

Elektrikli bir scooter’ın torununa çarptığını belirten bir vatandaş uygulamanın çok iyi olduğunu ve devam etmesi gerektiğini ifade etti.