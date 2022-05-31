banner550

banner549

banner547

Son Dakika
CHP’li belediye başkanına gözaltı
CHP’li belediye başkanına gözaltı
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Elektriğe zam kapıda!
Elektriğe zam kapıda!
Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş benzine zam olarak yansıyabilir!
Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş benzine zam olarak yansıyabilir!

Kadıköy’de dronlu denetimde ceza yiyen vatandaş: “Dronun sesini duydum ama ne olduğunu anlamadım”

Kadıköy’de polis ekipleri, dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimde, emniyet kemeri takmayan 2 sürücüye toplamda 384 TL para cezası uygulandı. Emniyet kemeri takmadığı dron ile tespit edilen bir sürücü, "Dronun sesini duydum ama ne olduğunu anlamadım” dedi.

Asayiş 31.05.2022, 11:39
Kadıköy’de dronlu denetimde ceza yiyen vatandaş: “Dronun sesini duydum ama ne olduğunu anlamadım”

Kadıköy’de polis ekipleri, dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimde, emniyet kemeri takmayan 2 sürücüye toplamda 384 TL para cezası uygulandı. Emniyet kemeri takmadığı dron ile tespit edilen bir sürücü, "Dronun sesini duydum ama ne olduğunu anlamadım” dedi.

İstanbul Trafik Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy Suadiye Bağdat Caddesi üzerinde denetim gerçekleştirdi. Ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri, drondan aldıkları görüntülerle belirledi. Denetimler esnasında emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 2 sürücüye toplamda 384 TL para cezası uygulandı.

“Dronun sesini duydum ama ne olduğunu anlamadım”

Emniyet kemeri takmadığı dron ile tespit edilen bir sürücü, “Cadde üzerinde sürekli bir müşterimiz var 15 metrede bir duruyorum sonuçta. Bir hata emniyet kemeri takmadım. Dronun sesini duydum ama ne olduğunu anlayamadım. Daha çok dikkat etmek gerekiyor” dedi.

Yorumlar (0)
25°
açık