banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
‘Kalamış’a 1 metrekare beton dökülmesine izin vermeyeceğiz’
‘Kalamış’a 1 metrekare beton dökülmesine izin vermeyeceğiz’
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL?
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL?
Altın fiyatları uçunca imitasyon bileziklere talep arttı
Altın fiyatları uçunca imitasyon bileziklere talep arttı
Sedat Peker'den muhalefete ağır sözler!
Sedat Peker'den muhalefete ağır sözler!

Kadıköy’de drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi

Kadıköy’de Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince drone destekli denetim yapıldı. Denetimde, ehliyetini yanında bulundurmayan bir sürücüye 314 lira cezai işlem uygulandı.

Asayiş 24.06.2021, 13:45
Kadıköy’de drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi

Kadıköy’de Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince drone destekli denetim yapıldı. Denetimde, ehliyetini yanında bulundurmayan bir sürücüye 314 lira cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince, Kadıköy’de Bağdat Caddesinde gerçekleştirilen havadan drone destekli denetimlerde, kurallara uymayan sürücüler belirlenirken, sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Ehliyetini yanında bulundurmayan bir sürücüye 314 lira cezai işlem uygulanırken, sürücülerin GBT sorgusu yapıldı. Denetim gün içerisinde kentin farklı noktalarında devam edecek.
banner486
Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
banner493