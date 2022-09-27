Kadıköy’de direğe çarpan otomobil yan yattı: 1 yaralı

Kadıköy’de sokak üzerinde hız yaptığı iddia edilen otomobil, elektrik direğine çarparak yan yattı. Elektrik direğinin yerinden sökülerek 5 metre ileriye fırladığı kazada 1 kişi yaralandı. Sürücü olduğunu kabul etmeyen şahıs ise 2.31 promil alkollü çıkınca polis merkezine götürüldü.

Kaza, Kadıköy Dumlupınar Mahallesi Adagül Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde aşırı hız yaptığı belirtilen ve içerisinde, Dündar Mehmet Ş. ve Hasan Berk B. isimli 2 kişinin bulunduğu 34 FNT 202 plakalı Hyundai marka otomobil, sokak üzerinde bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle, elektrik direği yerinden sökülerek 5 metre ileriye fırladı. Otomobil içerisinde bulunan 2 kişiden biri yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla otomobil içerisinden çıkarılan bir kişi sağlık ekiplerine teslim edilirken, diğer şahıs hastaneye gitmek istemedi. Polis ekiplerinin alkolmetre testi yapmak istediği Dündar Mehmet Ş. sürücü olmadığını iddia etti. Polis ekiplerine zorluk çıkaran şahıs hastaneye gitmek istemeyince polis merkezine götürüldü.

2.31 promil alkollü çıktı sürücü olmadığını iddia etti, polis ekiplerine zorluk çıkardı

Kaza yapan otomobil içerisinden çıkarılan Dündar Mehmet B. isimli kişi hastaneye gitmek istemediğini belirterek polis ekiplerine zorluk çıkardı. Kendisinin otomobil sürücüsü olmadığını iddia eden Mehmet B. isimli şahıs alkolmetre üfleyince 2.31 promil alkollü çıktı. Alkollü şahıs polis merkezine götürüldü.

“Yarım saat önce çocuklar okuldan çıktı”

Kazaya tanık olan esnaf Abdullah Yılmaz, “Bir ses geldi dışarı bir çıktım ki araba yanmak üzereydi. Koştuk aracın içerisinden 2 kişiyi çıkardık. Birinin kolu kırıktı, diğerinin de kafası yarık gibiydi. Süratli gelmiş hızını alamayınca elektrik direğine çarpmış. Daha sonrasında da araba yan yatıyor. Yarım saat önce çocuklar okuldan çıktı, sürücü arkadaş büyük felaketten kurtuldu” dedi.